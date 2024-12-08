Мои телеграммки.***Прогноз от меня. Если он окажется ошибочным, я обрадуюсь, но. в общем, прогноз.
Сирия...
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Мои телеграммки.***Прогноз от меня. Если он окажется ошибочным, я обрадуюсь, но. в общем, прогноз.
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