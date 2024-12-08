Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сирия...

Мои  телеграммки.***Прогноз   от  меня. Если он  окажется  ошибочным, я  обрадуюсь, но. в  общем, прогноз.

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