В Новосибирске сотрудники полиции и представители регионального отделения Ассоциации юристов России провели правовую лекцию для подростков

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску майор полиции Анна Вылегжанина и член Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России, старший преподаватель кафедры конституционного и административного права Сибирского университета потребительской кооперации Алексей Берглезов провели для учащихся средней общеобразовательной школе № 214 города Новосибирска просветительскую лекцию на тему «Права и обязанности несовершеннолетнего.