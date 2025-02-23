15 курьезных историй из жизни врачей и их пациентов, которые сложно забыть

Редкий человек назовет больницу, перечисляя список своих любимых мест. Но порой как с врачами, так и с пациентами там случаются такие истории, что их не просто рассказать близким хочется, но еще и в сеть выложить.
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