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Царьград

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Врач Лавриненко предупредил об опасности хронических запоров

Врач Лавриненко предупредил об опасности хронических запоров

Андрей Лавриненко, колопроктолог из «СМ-Клиника», рассказал о двух серьёзных осложнениях, к которым могут привести хронические запоры: каловый завал и риск выпадения прямой кишки.

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