Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур

Соучредитель американской компании Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет. Он умер 24 марта в окружении членов семьи в своем доме на Гавайях, сообщили в компании.
Популярные статьи
- «Их героизм стал токсичным для тех, кто прячется под подолами»: Пригожин объяснил, почему остановили набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
- «Русские не сдаются»: как воины Кадырова наводят ужас на бойцов ВСУ и натовских наемников
- Кадры тотального разгрома колонны американской бронетехники на Украине появились в Сети
Свежие комментарии