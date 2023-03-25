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Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур

Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур

Соучредитель американской компании Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет. Он умер 24 марта в окружении членов семьи в своем доме на Гавайях, сообщили в компании.

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