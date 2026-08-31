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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Салаха 3 гола в 3 матчах за «Трабзонспор» в чемпионате. Сегодня забил «Амеду»

Мохамед Салах вновь забил за « Трабзонспор ». 34-летний вингер открыл счет в игре с « Амедом » (1:0, первый тайм) в Суперлиге Турции .

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