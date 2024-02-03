Эксперты подтвердили успехи российских войск на Авдеевском направлении

Подразделения ВС РФ продвинулись в северной части Авдеевки, потеснив ВСУ. Об этом сообщили украинский ресурс Deep State и американский Институт изучения войны (ISW), подтвердив информацию, ранее распространенную российскими военкорами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии