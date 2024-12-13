Пентагон сообщил об успешном тестировании гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. По данным министерства обороны Соединенных Штатов Америки, американские военные 12 декабря успешно протестировали гиперзвуковую ракету большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), известную как Dark Eagle.
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