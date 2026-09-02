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The Eurasia Daily news agency

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Reporter: China has become the only country that has not signed the G20 joint communique

Reporter: China has become the only country that has not signed the G20 joint communique

China became the only G20 country that did not support the joint communique drawn up following the meeting of the meeting of finance ministers and central bank governors of the G20 countries in Asheville, North Carolina.

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