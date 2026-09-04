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Аргументы и Факты

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Профессор Шестопалов назвал лучший способ защиты от новых штаммов гриппа

Профессор Шестопалов назвал лучший способ защиты от новых штаммов гриппа

Вакцинация остаётся главным способом профилактики гриппа, а непривитым людям во время серьёзного эпидподъёма стоит избегать многолюдных мест и использовать маски, рассказал «Новым Известиям» директор НИИ вирусологии ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

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