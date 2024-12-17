Недоумение Арестовича: Через три года воюем хуже, чем в начале. Уникальный случай

За время полномасштабной войны ВСУ не стали воевать лучше. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».