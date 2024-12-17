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Недоумение Арестовича: Через три года воюем хуже, чем в начале. Уникальный случай

Недоумение Арестовича: Через три года воюем хуже, чем в начале. Уникальный случай

За время полномасштабной войны ВСУ не стали воевать лучше. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Не вижу в окопе яроша,тенитолкая( тягнибока), турчинова,гончаренко.,буданова....и прочую шушару,дико орущих,что воны всих пэрэмогуть....когда эти типчики окажутся в окопах,тогда руина будет лучше воевать.😏
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