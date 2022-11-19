Демограф предложил способ увеличить рождаемость в России

Увеличение числа официально зарегистрированных браков может привести к росту рождаемости в России, считает доктор социологических наук, демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Увеличение числа официально зарегистрированных браков может привести к росту рождаемости в России, считает доктор социологических наук, демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
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