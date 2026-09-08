Названа дата старта серийного производства кроссовера Lada Azimut

Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut, по данным дилерского центра «Брайт Парк», может стартовать уже 18 сентября 2026 года.
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