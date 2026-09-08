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Названа дата старта серийного производства кроссовера Lada Azimut

Названа дата старта серийного производства кроссовера Lada Azimut

Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut, по данным дилерского центра «Брайт Парк», может стартовать уже 18 сентября 2026 года.

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