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Курские новости

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Украинский беспилотник атаковал Илек, ранен местный житель

Украинский беспилотник атаковал Илек, ранен местный житель

Пострадавшего с осколочными ранениями готовят к транспортировке в Курск после атаки украинского беспилотника на село Илек.

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