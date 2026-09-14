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Обидин перешел в «Южный Урал». У 29-летнего форварда 477 матчей в КХЛ и 101 очко

« Южный Урал » и форвард Андрей Обидин заключили контракт на один сезон.  29-летний нападающий выступит в Olimpbet ВХЛ впервые с сезона-2022/23.

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