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Крымская газета

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Какой сегодня день: 19 февраля

Какой сегодня день: 19 февраля

Сегодня, 19 февраля в России отмечаетсяДень орнитолога. Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.

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