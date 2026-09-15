«Эээ, пусти нас!»: в Сочи задержали всех мигрантов, которые толпой налетели на охранника за отказ впустить их в бар

В Сочи тот вечер начинался как любой другой летний вечер в разгар сезона. На набережных было полно отдыхающих, кафе работали с полной загрузкой, а у ночных клубов уже собирались те, кто планировал продолжать веселье до утра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Русские ко мне пристают": Покрытая девушка рассказала, как всё было с ней на самом деле. Зачем они это делают?
- «Это не твоя Россия!»: странный финал в деле мигранта, избившего пожилого петербуржца за безобидную просьбу подвинуться в автобусе
- «Иди отсюда, не пугай наших детей!»: в Москве дамы в хиджабах на просьбу оплатить проезд устроили целое представление в автобусе
Свежие комментарии
- "Чёрная десятка" ...
- «Урок для России»...
- «Урок для России»...
Нагнали диких зверей в Россию из гребаной засразии и закавказья , а эти звери только одно понимают - отстрел сразу только вякнул, рыкнул и нах... к правилам, и нехрена с ними, зверями гребаными мендальничать, разбираться, по факту они этого не понимают совсем!
Много слов, а главное не написали, что с охранником? В больнице или дома?
Высылать надо сразу,из полицейского участка не заходя домой. Нарушил-получи. А то они из одного города в другой переедут и все!
Столько слов в тексте и ничего не понятно. Кто прав! Приматы или охранник!
Ну, а теперь всей толпой вместе с семьями отправить их домой в родные пенаты, то есть на историческую родину.
Как то интересное соплежуйство пытается преподнести автор...То, у него "охрана всё сделала правильно", то наоборот" правила входа/отказа должны быть на видном месте, а раз их не было , то охрана действовала как бы не по правилам..."
Давно пора всех этих ПРИМАТОВ ВМЕСТЕ С СЕМЬЯМИ ОТПРАВИТЬ В РОДНЫЕ КИШЛАКИ И АУЛЫ,ПАСТИ ИШАКОВ. БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ. ВСЕХ ВОН ЭТИХ УБЛЮДКОВ.