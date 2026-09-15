Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Эээ, пусти нас!»: в Сочи задержали всех мигрантов, которые толпой налетели на охранника за отказ впустить их в бар

«Эээ, пусти нас!»: в Сочи задержали всех мигрантов, которые толпой налетели на охранника за отказ впустить их в бар

  В Сочи тот вечер начинался как любой другой летний вечер в разгар сезона. На набережных было полно отдыхающих, кафе работали с полной загрузкой, а у ночных клубов уже собирались те, кто планировал продолжать веселье до утра.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

Нагнали диких зверей в Россию из гребаной засразии и закавказья , а эти звери только одно понимают - отстрел сразу только вякнул, рыкнул и нах... к правилам, и нехрена с ними, зверями гребаными мендальничать, разбираться, по факту они этого не понимают совсем!

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Как то интересное соплежуйство пытается преподнести автор...То, у него "охрана всё сделала правильно", то наоборот" правила входа/отказа должны быть на видном месте, а раз их не было , то охрана действовала как бы не по правилам..."