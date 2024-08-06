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Закон, порядок, государство

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Полицейские оперативно задержали жителя Санкт-Петербурга, стрелявшего из пневматического пистолета по прохожим

Полицейские оперативно задержали жителя Санкт-Петербурга, стрелявшего из пневматического пистолета по прохожим

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга по горячим следам задержали мужчину, нанесшего травму несовершеннолетней в результате стрельбы из пневматического пистолета.

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