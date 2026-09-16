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Татар-информ

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От бывшей больницы до особняка: что продают через «Витрину имущества Татарстана»

От бывшей больницы до особняка: что продают через «Витрину имущества Татарстана»

«Витрина имущества Татарстана» – портал, где инвесторы могут найти информацию об объектах, доступных для продажи и аренды по всей республике.

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