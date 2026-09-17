Обмен погибшими. 17.09.2026

Сегодня произошел очередной ежемесячный обмен тел погибших военных.Украине было передано 252 тела, России вернули 23.
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