Русский бумеранг – страшное оружие

Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе Фото: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson В пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.
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