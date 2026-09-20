Русский бумеранг – страшное оружие

Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе Фото: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson В пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.