На Украине высмеяли Зеленского после отказа Трампа пригласить его на инаугурацию

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в воскресенье, 5 января, поиронизировал над президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая 2024 года), который не получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.