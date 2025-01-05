На Украине высмеяли Зеленского после отказа Трампа пригласить его на инаугурацию

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в воскресенье, 5 января, поиронизировал над президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая 2024 года), который не получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
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