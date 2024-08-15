На Пхукете правительство поручило полиции обеспечить безопасность туристам

На Пхукете сотрудники полиции вплотную займутся сотрудниками. Теперь работники правоохранительных органов будут не только оберегать отдыхающих от преступлений, но и смотреть за тем, чтобы они сами их не организовывали, передает «ТурПром».
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