ИЗВЕСТИЯ iz

6 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы зовет Отчизна нас.... Я эту песню в Учебке в Анапе(в/ч 2333) на срочной...Расчет гаубицы «Г...
  • Anlrey Boracow
    Предлагаю тем, кто добровольно не откажется от гражданства УкРуины, имею ввиду россиян, граждан РФ, организовать им п...Один дом: россиян...
  • Ole Ole
    БРИКС не бордель для посещений.  Франция - страна колонизатор, ограбивший много стран, в т.ч.Африканские. Членам агре...Москва назвала не...

В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки

В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки

Уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из презентации Российского экологического оператора (РЭО), в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх