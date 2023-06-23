В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки

Уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из презентации Российского экологического оператора (РЭО), в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару.
Уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из презентации Российского экологического оператора (РЭО), в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару.
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