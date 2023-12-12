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Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место.

Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место.

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня отечественную эстраду можно условно разделить на два лагеря - один "за", а другой "против".

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Ей Пугачевой быть певицей мало, постольку поскольку это прошлое, а в настоящем ей очень хочется по БЛАТУ быть ведущим политиком.
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14 час.
Zoia Goldshtab
Вага!РЕСПЕКТ!В ТОЧКУ!
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14 час.
Фея
Наберите в поиске  - фактор А Ярослав Дронов. Я не люблю пугачеву,но когда  ерунду несут про этот конкурс,аж бесит. В финале был Дронов и девушка инвалид- колясочница. Пугачева долго думала кому отдать первое место и сказала Ярославу что то типа: у тебя ещё будут победы,это не последний  твой конкурс. Пугачева прекрасно поступила. Она дала путёвку в жизнь девушке инвалиду. Девушка потом на евровидиние выступала. Для  девушки это был единственный шанс в жизни,а Ярослав талантливый,здоровый. Он сам способен пробиться.
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11 час.

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