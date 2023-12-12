Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место.

Фея

Наберите в поиске - фактор А Ярослав Дронов. Я не люблю пугачеву,но когда ерунду несут про этот конкурс,аж бесит. В финале был Дронов и девушка инвалид- колясочница. Пугачева долго думала кому отдать первое место и сказала Ярославу что то типа: у тебя ещё будут победы,это не последний твой конкурс. Пугачева прекрасно поступила. Она дала путёвку в жизнь девушке инвалиду. Девушка потом на евровидиние выступала. Для девушки это был единственный шанс в жизни,а Ярослав талантливый,здоровый. Он сам способен пробиться.