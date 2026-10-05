Белоусов поздравил преподавателей военных учебных заведений с Днем учителя

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с Днем учителя руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций ведомства.
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