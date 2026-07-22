МВД России: число несовершеннолетних преступников выросло вдвое

С января по июнь 2026 года в Чеченской Республике, Чукотке, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Пензенской области зафиксирован наибольший рост числа несовершеннолетних правонарушителей, который увеличился более чем в два раза.
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