Психолог Кочеткова: блюдо из детства может сделать людей счастливыми

Любимое блюдо из детства может сделать человека счастливым и улучшить его состояние. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, EMDR-терапевт, КПТ-терапевт, доцент кафедры "Возрастная психология имени профессора Л.