Электронный пропуск в ямальские заповедники: как получить разрешение онлайн

Получить разрешение на въезд и стоянку в заповедниках можно через новый онлайн-сервис: зайти на сайт Единой картографической системы через учетную запись Госуслуг, заполнить электронную форму заявления и отметить на карте маршрут передвижения.
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