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Пыленков о том, что в КХЛ появился «офис Гусева»: «С этой позиции он забивает в большинстве. Для него это как орешки щелкать» 

Защитник московского «Динамо» выразил мнение об одноклубнике после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).

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