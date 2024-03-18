Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Отслеживались оценки самих пациентов, которые прошли лечение Благодаря рейтингу онкологических клиник Москвы учреждения могут улучшать показатели своей работы, а пациенты оценивать работу медиков, влиять на нее, узнавать информацию о клинике и осознанно выбирать место для лечения.