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Разумовский вестник

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Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Отслеживались оценки самих пациентов, которые прошли лечение Благодаря рейтингу онкологических клиник Москвы учреждения могут улучшать показатели своей работы, а пациенты оценивать работу медиков, влиять на нее, узнавать информацию о клинике и осознанно выбирать место для лечения.

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