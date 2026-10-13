ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 681 подписчик

Мужчины стали скучать по "пирогам и уборке". Что их особенно раздражает в современных женщинах

Мужчины стали скучать по "пирогам и уборке". Что их особенно раздражает в современных женщинах

«Раньше было проще»: почему мужчины тоскуют по временам, когда женщина боролась за внимание? Раньше всё было понятно если девушка «замуж хочет», то она печёт пироги, чтобы понравиться, убирается перед приходом парня, старается угодить его маме.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьяна Карпова
Татьяна Карпова

у мужчин , правда мамы всегда правы, а ведь они тоже как бы с прицепом и рожать больше не могут, но любят своих мам, часто являясь номинальным мужем, для мамы - во всем советуются докладываются о своих делах, спрашивают разрешения , и содержание просят за свои хотелки, будем справедливы все по кругу, мужчины для своих мам, женщины для своих детей, где женщине взять мужа, только когда сын вырастит.