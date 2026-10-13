Мужчины стали скучать по "пирогам и уборке". Что их особенно раздражает в современных женщинах

«Раньше было проще»: почему мужчины тоскуют по временам, когда женщина боролась за внимание? Раньше всё было понятно если девушка «замуж хочет», то она печёт пироги, чтобы понравиться, убирается перед приходом парня, старается угодить его маме.
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у мужчин , правда мамы всегда правы, а ведь они тоже как бы с прицепом и рожать больше не могут, но любят своих мам, часто являясь номинальным мужем, для мамы - во всем советуются докладываются о своих делах, спрашивают разрешения , и содержание просят за свои хотелки, будем справедливы все по кругу, мужчины для своих мам, женщины для своих детей, где женщине взять мужа, только когда сын вырастит.