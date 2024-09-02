Антонов заявил о невозможности США столкнуть Европу с Россией

Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. Об этом 2 сентября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя итоги поездки представителей киевского режима в конце августа в США.