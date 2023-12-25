Самолёт морской авиации ЧФ в ходе патрулирования над акваторией Чёрного моря выполнил учебное бомбометание по морской цели

В ходе отработки боевой задачи морские лётчики на сверхмалых и стандартных полётных высотах осуществили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, несущих опасность гражданскому судоходству.
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