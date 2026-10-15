В декабре 2025 года Минсельхоз России представил проект приказа, который должен заметно изменить правила работы рыбопромыслового флота: предлагается поэтапно оснастить суда средствами аудио- и видеофиксации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец иллюзии о «...
- В Территории неподч...
- VР Территории неподч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым