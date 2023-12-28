@ Oriental Image/Reuters Tекст: Дмитрий Бавырин Каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.
Зеленский решил сохранить украинский народ только в пробирках
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Представляете на передовой😜Теперь ещё всех дрочить в пробирки заставит???????
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12 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Хотел спросить как вы фотографии вставляете????
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12 час.
лл
лина любимцева
ЗаленСКИЙ, и его нац.собратья ЗАЧИЩАЮТ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ, которые являются славянами. Израиль в перспективе СНОВА погонят с Ближнего Востока щза отвратительное и преступное поведение, и те заявятся на территорию бывшей Украины.. БАЛАМУТИТЬ!!
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12 час.
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