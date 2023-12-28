Зеленский решил сохранить украинский народ только в пробирках

Представляете на передовой😜Теперь ещё всех дрочить в пробирки заставит???????

лл

лина любимцева

ЗаленСКИЙ, и его нац.собратья ЗАЧИЩАЮТ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ, которые являются славянами. Израиль в перспективе СНОВА погонят с Ближнего Востока щза отвратительное и преступное поведение, и те заявятся на территорию бывшей Украины.. БАЛАМУТИТЬ!!