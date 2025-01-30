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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг поздравил Миллера с 63-летием: «Успех СКА неразрывно связан с ПАО «Газпром» и лично Алексеем Борисовичем. От триумфов России на ЧМ и ОИ-2018 до побед на КПК – этот путь мы прошли вместе»

Сегодня председателю правления ПАО «Газпром» исполнилось 63 года. Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Миллера и посвятил ему победу над «Спартаком» (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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