На Украине сформированы тыловые батальоны ВСУ из лиц с нетрадиционной ориентацией. Спортсменка Лариса Жалинская рассказала, что эти подразделения базируются в Киевской области и западных регионах, чтобы показать приверженность западным ценностям.
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