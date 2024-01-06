У российских банков появились новые обязательства перед клиентами, совершающими переводы

В России в этом году заработают новые правила совершения денежных переводов, сообщает PRIMPRESS. В июле текущего года начнет действовать правило, согласно которому финансовые организации будут в обязательном порядке проверять денежные переводы клиентов .
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