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Sky News: Байден ошибается в своей недооценке России как ядерной державы

Sky News: Байден ошибается в своей недооценке России как ядерной державы

Ошибкой американского лидера Джо Байдена является недооценка ядерного потенциала России и возможность применения этого оружия при необходимости.

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