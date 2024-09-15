Представитель МИДа Захарова прокомментировала мирный план Зеленского

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала для ТАСС мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен представить лидеру США Джо Байдену.
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