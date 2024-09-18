По каким правилам заселят в гостиницы? Как накажут за езду без ОСАГО? Что за налог впервые уплатят граждане?

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ НАЛОГОВОЙФедеральная налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления об уплате налогов на имущество – машины, квартиры, земельные участки, дома, гаражи, а также налога на проценты по банковским вкладам за 2023 год.
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