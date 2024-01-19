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Зеленский испугался слов Трампа об украинском конфликте

Зеленский испугался слов Трампа об украинском конфликте

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал в интервью телеканалу Channel 4 News слова экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания он сможет разрешить конфликт между Российской федерацией и Украиной в течение суток.

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