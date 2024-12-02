Спасти рядового Асада: о вреде просроченных консервов Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Спасти рядового Асада: о вреде просроченных консервов
Комментарии
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Сергей Иовенко
Ну а теперь вопрос из зала, а стоит ли помогать этой власти которая уже фактически дважды просрала свою страну, тем более что наши ВС свои задачи по обкатке своего оружия и взаимодействия внутри соединений практически выполнило, так что сильно подозреваю что В.В. может вполне сказать, ну а теперь, сами, сами, посему как нам нынче не до вас, своих Мазепов надо усмирить..
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14 час.
Daddy Bo
В своё время Ванга на вопрос о том будет ли Третья Мировая отвечала странно "Нет. Сирия ещё не пала". Это многих укрепило в убеждении, что она несёт то, что в голову придёт : в Сирии тогда и рядом не намечалась война. Но когда война0 всё же пришла в эту страну и её удалось остановить, всё-таки как-то полегчало. Уж больно много того, что тоже казалось нам бредом старой бабы, почему-то реализовалось. Вроде утонувшего Курска и "заклёванных железными птицами близнецов". Ну, вот: опять война в Сирии и мы как никогда близки к Третьей Мировой...
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14 час.
М
ММ
Может уже тупо оккупировать эту Сирию? Асада отправить в Ростов. Американцы же не стесняются ставить свои войска куда хотят, почему мы не можем?
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14 час.
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