Онколог Черемушкин назвал продукты, вызывающие рак

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Колбасы и сосиски могут вызвать рак поджелудочной железы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
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