Израиль и Иран помогли Украине получить пакет помощи

О масштабах влияния тех сил, которые добились принятия пакета помощи Украине в Палате представителей, говорит тот факт, что для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, им потребовалось — и они сумели — развязать ограниченный конфликт между Израилем и Ираном и удержать его в строгих рамках (поскольку превращение обмена ударами в полноценный региональный конфликт могло бы похоронить украинский проект).