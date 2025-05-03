Минпросвещения раскрыло подробности проекта по введению школьных оценок за поведение. В школах в пяти регионах России с нового учебного года введут оценки за поведение.
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Минпросвещения раскрыло подробности проекта по введению школьных оценок за поведение. В школах в пяти регионах России с нового учебного года введут оценки за поведение.