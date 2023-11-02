На поддержку экономики власти Японии выделят около 113 миллиардов долларов

Общая сумма финансового обеспечения мер на поддержку экономики Японии, которые будут согласованы в течение дня, составит в районе 17 триллионов иен (113 миллиардов долларов), заявил в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии Японии премьер-министр страны Фумио Кисида.