На поддержку экономики власти Японии выделят около 113 миллиардов долларов

Общая сумма финансового обеспечения мер на поддержку экономики Японии, которые будут согласованы в течение дня, составит в районе 17 триллионов иен (113 миллиардов долларов), заявил в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии Японии премьер-министр страны Фумио Кисида.
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