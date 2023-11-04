Поверья, традиции и приметы Дня Якова, ежегодно отмечаемого в народном календаре 5 ноября Анна РедькоСтаринные этнические традиции, поверья и приметы восточных славян на пятый день ноября 2022 года тесно связаны с обозначенным в народном календаре торжеств «День Якова».