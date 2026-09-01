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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА: «Гайич получил травму правого коленного сустава. Утром в Ростове Милану будет выполнено МРТ, после чего определена степень повреждения и тактика лечения»

ЦСКА сообщил о характере травмы защитника  Милана Гайича . 30-летний серб вынужден был покинуть поле на 10-й минуте матча с «Ростовом» (0:2) в 3-м туре FONBET Кубка России.

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